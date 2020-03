Qualche ora di pioggia e il livello del torrente Polcevera è salito velocemente. Non c’è alcun pericolo, per ora: come potete vedere sotto siamo molto lontani anche dal primo livello di piena. Tuttavia lo spettacolo è impressionante.

Video e foto di Antonio De Marco

Con l’interruzione della pioggia il livello dei torrenti della vallata ha cominciato immediatamente a scendere.

