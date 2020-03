Il maschio di orca Riptide in Israele. Solo, magro e con la pinna inclinata

Ne dà notizia il Tethys Research Institute

L’orca avvistata ieri al largo di Israele, tra Haifa e Akhziv è probabilmente Riptide, il maschio del gruppo delle orche di Genova. <Si intravede vede la chiazza chiara alla base della pinna dorsale, piuttosto marcata nel maschio di Genova – dicono al Tethys Research Institute che cita “TimeofIsrael” -. Da Beirut, dove era stato visto l’ultima volta, fino a qui avrebbe percorso circa 200 km. Riptide sembra essere rimasto solo; o perché è l’ultimo sopravvissuto dello sfortunato gruppo o perché si è allontanato dagli altri. Non sarebbe, quest’ultimo, un comportamento del tutto insolito ma purtroppo le sue condizioni non appaiono buone e, come si ricorderà, un esemplare era stato trovato spiaggiato in Libano e si ipotizza che sia una delle femmine (o maschio immaturo) del gruppo. C’è preoccupazione per questo povero animale, che già settimana scorsa appariva molto magro. Ora anche la punta della pinna dorsale sembra un po’ inclinata>.

