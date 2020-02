Mignanego, trovato cadavere di sconosciuto asfissiato dal fumo nei boschi

Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco che erano intervenuti per un incendio di sterpaglie in località Vittoria

L’uomo aveva un’apparente età di 50-60 anni. Accanto a lui un borsone che forse lui stesso ha dato alle fiamme che, però, hanno divorato il suo maglione, asfissiandolo con il fumo. Il cadavere presenta ustioni alle mani e al volto, ma la vittima non è morta per quello: stata soffocata dal fumo prodotto dal rogo del borsone e del maglione. Secondo i risultati di una prima ispezione del medico legale Marco Savi non presenterebbe segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sampierdarena e la sezione rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale a cui sono affidate le indagini. Il primo passo è l’identificazione del corpo. La vittima non aveva documenti con sé e non è stato trovato alcun cellulare. Ricostruire anche sommariamente cosa contenesse il borsone dato alle fiamme probabilmente dall’uomo stesso aiuterebbe a ricostruire la vicenda. Ma è rimasto poco.

