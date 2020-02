Risveglio terso e freddo per Genova. Temperatura minima 2,1º a Staglieno

Bassa umidità, tra il 40 e il 50%, e colonnina del termometro a picco fino ai 2,1º di Sant’Eusebio. Avete messo la sciarpa?

Genova si è svegliata con i brividi e con temperature raramente registrate in questo insolito inverno. Quelle più basse, alle 7, secondo Limet, si registrano a Molassana bassa (2,3°), Stagalieno (2,6°), Cornigliano (4,1º) e Quezzi (4,2°). °Il resto della città varia a levante tra i 4,4° di San Fruttuoso e ai 6,3° di Quinto e a ponente e tra i 4,1° di Multedo e i 6,4º di Pra’.

Secondo Arpal, <In una mattinata praticamente senza nubi sono da segnalare le temperature minime che, come raramente è accaduto in questo inverno, sono sottozero nelle zone interne mentre, sulla costa, registrano valori almeno in linea con le medie del periodo>.

Le temperature più basse, alle ore 7, sono quelle di Cabanne (Rezzoaglio, Genova) con -6.7, Sassello (Savona) con -6.4, Ferrania (Cairo Montenotte, Savona) con -6.1, Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -6.0, Calizzano (Savona) con -5.9, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con -5.7. Qualche altro valore: Montoggio (Genova) -3.9, SAnto Stefano d’Aveto (Genova) -3.6, Padivarma (Beverino, La Spezia) -3.3, Cairo Montenotte (Savona) -3.2, Busalla (Genova) -2.9, Verdeggia (Triora, Imperia) -2.9, Torriglia (Genova) -2.6.

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le minime: Genova Centro Funzionale 6.1 (nel capoluogo regionale -0.7 a Monte Pennello, 1.0 a Pontedecimo), Savona Istituto Nautico 4.3 (-0.1 a Santuario), Imperia Osservatorio Meteo Sismico 4.9, La Spezia 5.0.

