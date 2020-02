Fumo in via Laiasso, vvf al lavoro

I vigili del fuoco stanno intervenendo in questo momento in via Laiasso, in Valbisagno, chiamati da molti cittadini che si sono spaventati per l’abbondante fumo che si sta alzando

La squadra sta ancora operando sul posto, ma si presume che si tratti di un fuoco di pulizia degli sterpi e che non ci siano persone in pericolo. I pompieri lavorando per estinguere l’incendio e per evitare che si allarghi creando situazioni di pericolo per la popolazione.

Il rogo si è sviluppato a monte di piazzale Adriatico e non in piazzale Parenzo come precedentemente scritto. Il fumo, però, ha invaso un territorio più ampio.

