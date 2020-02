Incidente in via Pra’, muore motociclista

È successo all’altezza dell’innesto di via Ungaretti verso le 22. Scontro tra Fiat Panda e moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 55 anni

Sul posto i soccorsi (ambulanza e auto medica) inviati dal 118 che hanno tentato a lungo, ma inutilmente, di rianimare il motociclista, oltre a polizia di Stato e Polizia Locale con le pattuglie del turno serale e quella del reparto Infortunistica che sta effettuando i rilievi e dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Panda stava andando in direzione centro e, proprio all’altezza della svolta per via Ungaretti, avrebbe tentato una svolta omettendo la precedenza e travolgendo il motociclo che percorreva via Pra’ in direzione opposta.

Sotto choc il guidatore della Panda, risultato negativo al test dell’alcol.

