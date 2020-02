Lascia Codogno per trasferirsi a Rapallo, anziana in isolamento volontario

Intanto ad Albenga è anche lei in isolamento volontario la sorella del quarantenne torinese contagiato dal coronavirus

Ha lasciato Codogno, uno dei comuni dove sono stati registrati casi di coronavirus e che sono per questo in isolamento per decreto: un’anziana si è spostata nella casa al mare in una frazione del comune di Rapallo, dove si è messa in isolamento volontario. Non è chiaro se si sia spostata prima dell’entrata in vigore del decreto del Governo che vieta di uscire o entrare dai comuni dove si sono accertati contagi. Resterà in casa due settimane. Al momento non ha né febbre né altri sintomi.

Anche lei in isolamento in casa, ma ad Albenga, la sorella del quarantenne torinese contagiato dal coronavirus.

Tutte le persone in isolamento (come i 40 sbandieratori e accompagnatori di Levanto che hanno partecipato a una manifestazione a Codogno) sono monitorati dalle autorità Sanitarie.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...