Coronavirus, eventi annullati in Liguria. Chiusi musei, biblioteche e teatri

L’ordinanza regionale: dalla mezzanotte di stasera alla stessa ora di domenica prossima sono vietate le manifestazioni pubbliche di carattere ludico, culturale sportivo. Scuole chiuse per una settimana. Eventi annullati

Non ci sono casi conclamati, ma, ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, era necessario tentare di limitare il contagio in corso per ragioni precauzionali, cioè <per tentare di arginare il contagio nel nostro territorio>.

<Siamo la prima Regione che assume questo provvedimento senza avere casi conclamati nei suoi confini – ha detto Toti -. Ci scusiamo per il disagio per la popolazione, ma è una cosa indispensabile prevenire il contagio che in altri territori sta dilagando a una velocità superiore a quella prevista. Ci assumiamo una responsabilità politica, ma era necessario>.

Domani il presidente Toti non sarà né alla manifestazione del 30° anniversario della scomparsa del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. né al Forum Ambrosetti sui progetti per Liguria 2022. Entrambi gli appuntamenti sono stati annullati in osservanza all’ordinanza regionale.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...