Incendio in stazione a Pavia, 143 minuti di ritardo per il treno da Venezia

Il convoglio che doveva arrivare a Principe via Milano alle 20:10 non arriverà prima delle 22:35. A fuoco una vecchia cabina elettrica nella stazione lombarda

Sulla Linea Milano – Alessandria: dalle 18.55 traffico sospeso a Pavia per intervento Vigili del Fuoco per incendio sulla linea. Da quell’ora la circolazione ferroviaria a Pavia (linea Milano – Alessandria) è sospesa per un intervento dei Vigili del Fuoco a Pavia. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario.

Da Milano non è partito il treno per Sestri Levante delle 20:10. Altri treni hanno registrati ritardi. Sospesa la circolazione per almeno due ore per permettere la verifica tecnica.

A causare il problema, un incendio nella vecchia cabina che regolava gli scambi nella stazione della città lombarda. Sembra che il motivo sia un corto circuito, ma le cause non sono ancora state accertate. Certo è che hanno preso fuoco i cavi elettrici che ancora passano nella cabina che si trova tra i binari. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, dopo di che sono partite le verifiche tecniche.

