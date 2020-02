Atp: “Campo Ligure ci nega fermata in centro, costretti a cambiare l’orario”

Ecco il nuovo orario che interessa, in particolare, i passeggeri di Masone, Rossiglione e Campo Ligure

Atp informa che, <a seguito dell’impossibilità di fruire della fermata nel centro di Campo Ligure in alcuni orari del mattino, per scelte dell’amministrazione comunale, da lunedì prossimo 24 febbraio, verranno effettuate variazioni al servizio nel gruppo C Valle Stura. I cambiamenti riguarderanno e interesseranno in particolare i passeggeri tra Masone e Rossiglione via Campo Ligure>.

Sotto: il file scaricabile

