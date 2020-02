Ruba bicicletta a casa di una donna, 64enne denunciato

È successo a Busalla. I carabinieri hanno trovato la refurtiva a casa dell’uomo

A Busalla, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di una breve attività d’indagine, scaturita dal furto di una bicicletta, avvenuto subito dopo la prima decade del mese in corso, di proprietà di una nigeriana di 42 anni, abitante in quel Comune, hanno deferito in stato di libertà per “furto in abitazione” un 64 enne genovese, C.S. incensurato. A seguito della perquisizione nell’abitazione del deferito, delegata dall’Autorità Giudiziaria, concordante con l’esito degli accertamenti effettuati, gli operanti, rinvenivano il velocipede, sequestrato.

