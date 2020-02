È iniziata la migrazione, le gru sorvolano i cieli della Liguria

Tre sono le rotte delle gru: una che attraversa l’Europa occidentale, una Balcanica ed una che attraversa gli stati europei più orientali. Ieri moltissimi gli avvistamenti, ad esempio sopra Torriglia

Il video postato su Facebook da Roberto Costa: le gru nei cieli di Torriglia

La migrazione è un fenomeno complesso, influenzato da vari fattori; se da un lato l’istinto migratorio è scritto nel DNA, d’altro canto è noto tra gli studiosi che le migrazioni stagionali possono subire variazioni in relazioni alle condizioni meteorologiche, ai venti, e che le specie possano rispondere con comportamenti correttivi, in modo da viaggiare al momento giusto verso la destinazione prescelta. È noto tra gli ornitologi che le rotte migratorie della Gru cenerina abbiano recentemente subito variazioni in risposta al generale aumento delle temperature.

