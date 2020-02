Il Carnevale del Cesto ai Giardini Luzzati

“La Grammatica della Balena”, sabato 22 dalle ore 15,00 e giovedì 27 dalle 16,30

Come ogni anno ai Giardini Luzzati – Spazio Comune si festeggia in grande il Carnevale per grandi e piccini e in occasione dell’anno Rodariano Il Ce.Sto mette in campo un carnevale dedicato alla rilettura dello scrittore sulla fiaba di Pinocchio Il genio di Collodi unito alla simpatia e alla dirompente capacità di scrivere rime di Gianni Rodari ci hanno regalato una stupenda Filastrocca illustrata di Pinocchio suddivisa in 31 capitoli che ci hanno ispirato per questo carnevale 2020.

In particolar modo il capitolo sul ritrovamento di Geppetto nella pancia della balena che Rodari descrive così: “nel ventre dell’immane puzzolente pescecane chi mai trova? Il buon vecchietto, il suo babbo, il suo Geppetto!”

La balena è, infatti, il filo conduttore delle nostre iniziative carnevalesche. Non nella sua dimensione di animale pauroso, quanto più nella casa-rifugio, che accoglie e protegge mastro Geppetto fino alla riconciliazione col figliolo dopo mille peripezie.

Oggi il mare e il viaggio sono tematiche che quotidianamente popolano l’immaginario dei più piccoli. In queste due giornate vorremmo affrontarle attraverso il gioco e la scoperta accompagnando nelle sue avventure il protagonista principale, l’iconico burattino Pinocchio.

Le animazioni e gli eventi del Carnevale si articoleranno su due giornate:

Sabato 22 Febbraio ai Giardini Luzzati con animazioni e pentolaccia per bambin* (dai sei anni in su, accompagnati da un adulto) e concerto serale in maschera.

Giovedì 27 Febbraio Partenza dalla Scuola Garaventa Gallo per la Parata del Centro Servizi per la Famiglia Centro Est per San Lorenzo, Raibetta e Matteotti. Accompagnamento musicale de La Murga Invexendà e Ripercussioni Sociali.

Programma:

Sabato 22 Febbraio ai Giardini Luzzati – Spazio Comune

Ore 15,00 Giochi in Maschera

Ore 16,00 Caccia al Tesoro per le vie del

Ore 17,30 Pentolaccia

Ore 21,30 Lo Sprano Live, concerto in Maschera.

Giovedì 27 Febbraio partenza da Scuola

Ore 16,30 Uscita da Scuola Garaventa Gallo

Parata in Maschera e Carri per San Lorenzo con La Murga Invexendà e Ripercussioni Sociali

Ritrovamento con gli altri Centri in Piazza Raibetta

Fine Parata in Piazza Matteotti

