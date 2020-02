Con un raggiro entra in casa di un 67enne e ruba 450 euro da un cassetto. Arrestato

I Carabinieri lo hanno rintracciato grazie alla descrizione della vittima e gli hanno trovato in tasca la refurtiva

Ieri pomeriggio, a Masone, un uomo è riuscito ad introdursi all’interno dell’abitazione di un 67enne del luogo. Con raggiri vari è riuscito ad appropriarsi di 450 euro, custoditi in un cassetto della camera, allontanandosi velocemente. È stato però fermato dai Carabinieri della locale Stazione, che lo hanno rintracciato sulla base della descrizione fornita dalla vittima, identificandolo in un marocchino di 24 anni, abitante a Campomorone. Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso della refurtiva. Arrestato, sarà processato con il rito direttissimo.

