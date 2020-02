Vende pneumatici online, incassa e non consegna. Denunciato

La vittima ha denunciato e i carabinieri sono riusciti a risalire al malvivente informatico

I Carabinieri della Stazione di Torriglia, a conclusione di accertamenti originati da una querela, hanno deferito in stato di libertà per truffa mediante piattaforma informatica un 36enne napoletano, gravato da precedenti di polizia. L’uomo, dopo aver ricevuto dal denunciante una somma di denaro per il pagamento di due pneumatici, inserzionati su un sito internet specializzato, non provvedeva alla relativa consegna rendendosi irreperibile.

