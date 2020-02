Nel pannello “autostrada chiusa”, ma non è vero. Altri disagi per gli utenti

A Chiavari un pannello a messaggio variabile avverte che la A12 sarebbe chiusa nel tratto tra Sestri Levante e Chiavari. Però non è vero: i veicoli circolano regolarmente e nessuna segnalazione è in atto sul sito internet di Autostrade per l’Italia. Altri disagi inutili per gli utenti che volessero usare l’autostrada e, a causa del cartello, hanno scelto altre strade. Utenti che, in questo momento di infiniti disagi a causa dei lavori fatti tutti assieme invece che diluiti nel tempo, pretenderebbero quantomeno una comunicazione veritiera.

