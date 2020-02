In sella a moto rubata senza patente, pregiudicato fermato in via Ungaretti

19 Febbraio 2020 Cronaca Il mezzo, peraltro privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro penale e amministrativo. Sanzioni per 6 mila euro Ieri mattina, in via Ungaretti, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, durante i consueti controlli sulla circolazione stradale, ha fermato un pregiudicato genovese 32enne che si trovava alla guida di una motocicletta Yamaha. Dalle verifiche svolte emergeva che il mezzo a due ruote risultava essere intestato ad una cittadina moldava, che ne aveva denunciato l’appropriazione indebita ad una Stazione dell’Arma della città. Il conducente è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria – in stato di libertà – per “ricettazione” e guida senza patente perché mai conseguita. Il mezzo, peraltro privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro penale e amministrativo. Sono state anche elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro. Annunci Condividi: E-mail

