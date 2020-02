Mangia in pizzeria e non paga il conto, denunciato per truffa e insolvenza fraudolenta

18 Febbraio 2020

I Carabinieri di Chiavari, a conclusione di una breve indagine, hanno identificato e segnalato all'Autorità Giudiziaria un pregiudicato per truffa e insolvenza fraudolenta. L'uomo alcuni giorni prima, dopo aver consumato un pasto presso una pizzeria del luogo, si era allontanato dal locale con il pretesto di andare a prelevare il denaro necessario per pagare quanto consumato, rendendosi irreperibile. Il titolare dell'esercizio aveva quindi sporto denuncia dell'accaduto,

