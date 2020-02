La psicosi coronavirus uccide le aziende, oggi in piazza la comunità cinese

Appuntamento oggi, venerdì 14 febbraio, in piazza de Ferrari a partire dalle 15

L’Associazione Cinesi e Italo-Cinesi della Regione Liguria <a causa dell’aumentare dei casi di intolleranza nei confronti dei cittadini di origine cinese ed asiatica per la paura ingiustificata di contrarre il coronavirus, venendo a contatto con esponenti di dette comunità,ribadisce l’assoluta sicurezza dei prodotti distribuiti nei bazar, quelli somministrati nei ristoranti, nei sushi bar e in qualsiasi altra somministrazione e ristorazione, così come ribadisce che non ci sia possibilità di contagio dagli operatori presenti nei locali in quanto individui perfettamente sani>.

L’appello è a <Tutti gli Amici italiani e tutti gli Operatori Commerciali Cinesi, le famiglie e i concittadini cinesi> che <sono invitati a prendere parte alla Manifestazione di sostegno alla Comunità Cinese ed alla sua professionalità e integrità nei servizi resi a Genova e alla Liguria>.

