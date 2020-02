Insulti dai lavoratori? Amiu al contrattacco: “Nessun coinvolgimento del personale”

<Inaccettabile la campagna mediatica della persona che ha denunciato l’aggressione verbale sessista contro tutta l’azienda, 1.500 persone, generalizzando le responsabilità di un atto ancora da verificare>. I controlli interni non hanno portato ad alcuno che potesse essere a quell’ora in quel luogo con il mezzo aziendale o delle cooperative della raccolta differenziata

In seguito alla denuncia via social e via media locali di Valentina Sorrentino, <Amiu – fa sapere l’azienda – ha da subito avviato un’approfondita indagine, svolta sulla base degli elementi forniti dall’interessata. Tale indagine ad oggi non ha evidenziato alcun tipo di responsabilità e coinvolgimento né del personale Amiu né delle cooperative che svolgono, con loro mezzi e operatori, compiti legati al ciclo della raccolta differenziata>.

<Amiu è tutti i giorni al fianco di chi combatte ogni forma di violenza e molestia – dicono alla partecipata del Comune -, e ritiene del tutto inappropriata l’iniziativa che Valentina Sorrentino ha intrapreso, lanciando una campagna mediatica attraverso l’hashtag “#MolestiaAmiu”. Puntare il dito contro un’azienda di oltre 1.500 persone che ogni giorno lavorano per il bene comune, generalizzando un’accusa ancora da verificare, e un atto inaccettabile, lesivo dell’immagine e della reputazione di Amiu, delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori>.

La ragazza aveva raccontato la storia su Facebook con un post pubblico: <Lavoratori Amiu mi hanno gridato “Tr…a”. Ora li voglio denunciare> aveva detto. Sotto, il post pubblicato su Facebook dalla donna.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...