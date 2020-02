Nemmeno negli orari meno trafficati la viabilità della Liguria ha sollievo. Si registrano code in A26 e 10 per lavori e in A12 per traffico intenso.

In 26 coda di 6 chilometri tra Ovada e Masone per lavori.

In A10 congestione del traffico a tratti all’altezza di Varazze, Celle e Albisola, sempre per lavori. Tra Varazze e Celle c’è un veicolo in avaria.

In A12 Genova code a causa traffico intenso da Sestri Levante a Deiva Marina in direzione levante.

