Crisi Coronavirus, -20% dei traffici con la Cina. 7 servizi cancellati

Il presidente dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini: <Il coronavirus ha provocato un blocco nella produzione e negli scambi in Cina>

Il presidente del Porto Signorini spiega: <A gennaio i volumi scambiati dai porti cinesi hanno registrato una contrazione del 20%. A Genova la contrazione su gennaio è stata del 5% circa e ci sono state comunicate 7 cancellazioni di servizi nei prossimi tre mesi sulla rotta Asia-Europa. Il coronavirus ha provocato un blocco nella produzione e negli scambi in Cina. In prospettiva se l’epidemia è effettivamente controllata, sia dal punto di vista della pericolosità del virus sia del contagio e della diffusione, avremo un rallentamento dell’import export di alcuni mesi, viceversa se il blocco nella produzione in Cina durasse per più tempo i danni sarebbero significativi. Il dato molto importante per noi è capire quando la forza lavoro in Cina tornerà nelle fabbriche e nei cantieri, al momento la situazione è ancora ferma anche se stanno iniziando a lavorare per turni negli uffici>.

