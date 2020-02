Ancora problemi in metropolitana dopo il lungo stop di domenica

<Venti minuti ad attendere le corse per Brignole mentre per Brin sono passati tre treni> denuncia una lettrice. Domenica scorsa, a causa di un guasto alla centralina elettrica, per tutto il giorno è stata chiusa la tratta tra San Giorgio e la stazione finale di levante

Utenti imbufaliti per il nuovo disservizio della metropolitana. Prima di mezzogiorno sono saltate 3 corse in direzione Brignole mentre hanno continuato a viaggiare i treni in direzione Brin. Tutto questo mentre i nuovi video con notizie e pubblicità continuavano a scandire i tempi delle cose come se nulla stesse avvenendo.

