Stasera chiusa via 30 Giugno. Prove per issare la campata da 100 metri

La circolazione sarà quindi interrotta da questa sera alle 20:30 fino a domani mattina alle 5:00 o comunque fino a fine lavori.

In previsione del varo della prima campata da 100 metri del nuovo Viadotto Polcevera e per permettere la prova di carico con il sistema degli strand jacks (con cui sarà sollevata la campata P8P9), sarà necessario chiudere al traffico via Trenta Giugno.

Pattuglie di Polizia Locale saranno presenti sul posto. Maggiori informazioni saranno fornite attraverso il canale di informazioni GenovAlert su Telegram.

In copertina: la maxi campata fotografata da Angelo Spanò

