L’allarme: giardini di Principe e di via Fanti d’Italia infestati di processionaria

Il lepidottero è pericolosissimo per i cani e per altri animali. Non colpisce soltanto i pini, ma anche altri generi di alberi. Nelle due aree stamattina l’infestazione era evidentissima. Solitamente la stagione peggiore è l’estate, ma col caldo anche l’insetto pare avere anticipato i tempi

La processionaria è un parassita pericoloso soprattutto per pini (Pinus Nigra e Pinus Silvestris) e querce a foglia caduca (Quercus robur e Quercus peduncolata) anche se può, occasionalmente, colpire anche i larici, i cedri, i noccioli, i castagni, i faggi, i carpini e le betulle; le piante predilette dall’insetto sono, in ogni caso, giovani (2-5 anni).

Processionaria fotografata stamane nella zona di Principe

La processionaria, però, non crea danni soltanto alle specie vegetali: è molto pericolosa in particolare nei confronti di cavalli e cani, i quali, brucando l’erba o annusando il terreno, possono inavvertitamente ingerire i peli urticanti che ricoprono il corpo dell’insetto.

I sintomi che un cane presenta sono spesso gravi. Il primo sintomo è l’improvvisa e intensa salivazione, provocata dal violento processo infiammatorio principalmente a carico della bocca ed in forma meno grave dell’esofago e dello stomaco. Il fenomeno non accenna per niente a diminuire, anzi con il passare dei minuti, soprattutto la lingua, a seguito dell’infiammazione acuta, subisce un ingrossamento patologico a volte raggiungendo dimensioni spaventose, tali da soffocare l’animale.

I peli urticanti del bruco della processionaria, entrando in contatto con la lingua, causano una distruzione del tessuto cellulare: il danno può essere talmente grave da provocare processi di necrosi con la conseguente perdita di porzioni di lingua.

Altri sintomi rilevanti sono: la perdita di vivacità del animale, febbre, rifiuto del cibo, vomito e diarrea e soprattutto quest’ultima può essere anche emorragica.

Nel caso in cui pensaste che il vostro animale abbia ingerito i peli urticanti rivolgetevi subito al veterinario.

La prima regola è, se possibile, quella di evitare le zone infestate.

L’adulto della processonaria è una farfalla con ali larghe 3-4 cm, di colore grigio con striature brune. La femmina è, in genere, poco più grande del maschio. La loro vita è molto breve, di solito non dura più di uno/due giorni. L’insetto, una volta raggiunta la fase di maturità, fuoriesce dal terreno, di solito durante il mese di luglio. Le femmine sono le prime ad arrampicarsi sulle piante ad alto fusto, dove poi vengono fecondate dal maschio. A questo punto, il lepidottero vola alla ricerca della pianta più adatta per la deposizione delle uova.

È possibile intervenire per evitare l’infestazione con programmi di lotta microbiologica e/o chimica, particolarmente urgente quest’anno visto l’anticipo dell’invasione.

