Chiamami Genova: “Servono date certe per la riapertura di corso Perrone e via Perlasca”

I consiglieri municipali della Valpolcevera Sara Gallo e Davide Ghiglione: <La chiusura di queste strade comporta la congestione di via 30 Giugno 1960 e provoca situazioni di pericolosità dovute a sorpassi, inversioni, e manovre pericolose>

<Durante la seduta consiliare del V Municipio Valpolcevera che si è tenuta ieri, tra i vari punti all’ordine del giorno è stata discussa una nostra mozione su via 30 Giugno 1960 – dicono i consiglieri di Chiamami Genova -. A seguito delle chiusure di corso Perrone, quella nella parte finale di via Perlasca, via 30 Giugno 1960 permane la principale arteria di scorrimento urbana dalla Valpolcevera verso il centro cittadino ed il Ponente genovese, unitamente alle vie di sponda sinistra del Polcevera, dove passano i principali mezzi del trasporto pubblico locale; Purtroppo questa situazione comporta una congestione della via 30 Giugno 1960 oramai dai mesi, provocando situazioni di pericolosità dovute a sorpassi, inversioni, e così via. L’assessore Pietro Piciocchi, che ha partecipato alla prima parte della seduta, in cui si è discusso del Documento Unico di Programmazione del Comune di Genova, avendo anche la delega ai lavori pubblici, si è detto ben conscio della situazione ed ha rimarcato come sia essenziale la sicurezza in primo luogo, prima del ripristino della viabilità in Corso Perrone. Condividiamo le considerazioni dell’assessore ma il problema sicurezza oramai riguarda anche via 30 Giugno 1960, per questo la nostra mozione, votata in modo unanime da tutti i gruppi consiliari, richiede con forza date certe in merito alla ripertura di corso Perrone e via Perlasca che permetterebbero quindi di avere un alleggerimento della viabilità>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...