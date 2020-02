Chiusura di via Fillak posticipata a domani alle 6

Resterà quindi chiusa fino alla fine delle operazioni di varo della campata P13P14. La riapertura è prevista per le 07.00 di sabato 8 febbraio

Grazie a un’accelerazione ai lavori svolti oggi (quelli che per la chiusura di via 30 Giugno hanno paralizzato il traffico cittadino arrivando a bloccare il deflusso dal casello di Genova Ovest dell’autostrada), i costruttori e il commissario straordinario hanno deciso di posticipare la chiusura al traffico di via Fillak, inizialmente prevista per questa sera alle 22.00.

La strada rimarrà percorribile a senso unico alternato fino alle 06.00 di domani mattina, 7 febbraio.

