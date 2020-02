Certosa, scatta la psicosi coronavirus per un decesso in casa

I vigili del fuoco, i mezzi delle pubbliche assistenze, la polizia di Stato, la polizia locale: la vista dei tanti mezzi arrivati in pochi minuti nell’area ha indotto tanti, in zona, a pensare che si trattasse di un intervento in forze per un caso di Coronavirus. Si è verificato un decesso, ma è avvenuto per cause naturali che nulla hanno a che fare con il contagio

Fiumi di inchiostro sui giornali, ore di trasmissione radio e tv e web pieno di informazioni vere o presunte sulla “malattia dell’anno”: in conseguenza di tutto questo, l’arrivo in forze di mezzi di soccorso e di polizia di ogni genere ha fatto pensare a molti che si trattasse di un caso di coronavirus. La voce s’è diffusa velocemente nel quartiere, anche attraverso Facebook e WhatsApp, ma era falsa. Purtroppo c’è stato, sì, un decesso al civico 1 di via Picone, ma si è trattata di una morte per cause naturali.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...