Vuole disfarsi dei cani, chiama la Croce Gialla fingendo di averli trovati. Denunciata

Ha detto di aver trovato due cani vaganti, ma era era proprietaria. Denunciata una signora a Montebruno per abbandono di animali e falso in atti

I Carabinieri Forestali della Stazione di Montebruno hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Genova una signora residente in Montebruno, C.T. di anni 57, per aver abbandonato due cani di razza meticcia di cui era proprietaria da diversi anni.

Una decina di giorni fa aveva provveduto ad allertare la Croce Gialla di Genova dichiarando e autocertificando di aver rinvenuto n.2 cani vaganti in una località vicina.

La Croce Gialla, ignara della situazione, interveniva prontamente e provvedeva a recuperare i due cani, che risultavano sprovvisti di microchip, per trasportarli al Canile di Monte Contessa a Genova dove venivano assistiti e curati, nonché idoneamente identificati.

I Carabinieri Forestali di Montebruno, venuti a conoscenza dei fatti, riuscivano però a risalire alla proprietaria dei due animali proprio nella persona della stessa signora che li aveva rinvenuti e che se ne voleva sbarazzare poiché non era più in grado di detenerli. Dimostravano così che lo stratagemma era stato posto in atto al fine di non sostenere spese né rischiare eventuali provvedimenti sanzionatori per il fatto di aver detenuto per anni gli animali privi di microchip.

E’ scattata così la denuncia per i reati di cui all’art.483 C.P. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), art.658 C.P. (Procurato allarme) e art.727 C.P. (Abbandono di animali) nonché una sanzione amministrativa di € 102 ai sensi della Legge regionale n. 23/2000.

I Carabinieri Forestali rammentano che quest’ultima legge sulla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo consente a tutti i proprietari che non riescono più a custodire un animale la possibilità di consegnare lo stesso presso il canile competente per territorio, sottoscrivendone una dichiarazione di rinuncia presso l’Autorità competente.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...