“Worldcats” alla Fiera. Col gatto più piccolo al mondo e il gatto mannaro

Più di 40 le razze e le varietà diverse, ampia la rappresentanza di Sacri di Birmania, i gatti con i guantini bianchi e gli occhi di zaffiro, e poi Norvegesi delle Foreste con le zampine palmate e una lunga coda fluente, Kurilean con la coda a pon-pon, Rex con il mantello arricciato e le orecchie da pipistrello, e ancora gatti nudi. cioè senza pelo

Appuntamento con il magico mondo dei gatti alla Fiera di Genova in data 8 e 9 febbraio, con sorprese e rarità in esposizione. All’evento, sotto l’egida dell’ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana, parteciperanno oltre 800 esemplari – tutti in gara per disputare i Campionati internazionali di bellezza – provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Olanda, Germania, Finlandia e Latvia. Un numero in forte crescita, rispetto ai 700 dell’edizione del 2019.

Il Lykoi, detto anche “gatto mannaro”

Per gli appassionati due saranno i debutti importanti, per la prima volta a Genova saranno presenti il Singapura, il gatto più piccolo del mondo e il Lykoi, il gatto mannaro. Il primo, di origine asiatica, ha dimensioni molto contenute e bellissimi occhi a mandorla, scontroso all’apparenza è in realtà socievole e affettuoso; il secondo, di origine recente è stato selezionato negli Stati Uniti e si caratterizza per una copertura di pelo particolarmente rada sul muso e intorno agli occhi e disomogenea nel resto del corpo, dovuta a una mutazione genetica. E’ un gatto cacciatore, ma amante delle coccole e del gioco in famiglia.

Un esemplare di Singapura

Una gara speciale sarà riservata ai gatti dal mantello nero, il vincitore verrà premiato con la Black Diamond, una speciale coccarda realizzata appositamente per l’occasione. Nel pomeriggio dei due giorni espositivi ci sarà il Best in Show, una sfilata dei gatti migliori selezionati da 10 esperti giudici di gara provenienti da Francia, Olanda, Repubblica Ceca, Svizzera, Svezia, Spagna.

Worldcats sarà aperta nel padiglione Blu terreno sabato 8 e domenica 9 febbraio dalle ore 09:30 alle ore 18:30. Il biglietto costa 8,50 euro intero, 6,50 euro ridotto (over 70, studenti universitari e bambini dai 4 ai 12 anni), ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni.

