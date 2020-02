Parte di piazza Paolo Da Novi “transennata” e carabinieri col giubbotto anti proiettile

AGGIORNAMENTO: si tratta dell’allontanamento di uno straniero da un centro di temporanea accoglienza. Sul posto è arrivata anche la polizia locale.



Si tratta probabilmente di uno sfratto esecutivo particolarmente difficile. quello che si sta svolgendo davanti ai civici 5 e 7 di piazza Paolo Da Novi, alla Foce

L’area è inibita al passaggio con i nastri che indicano il divieto di sosta. Sul posto ci sono i carabinieri con i giubbotti anti proiettile. Secondo le nostre informazioni potrebbe trattarsi proprio di uno sfratto esecutivo. Molti gli abitanti della zona che si stanno affacciando alle finestre incuriositi dallo spiegamento di forze. È inibita, in quella parte della piazza, l’area con le panchine dove in giorni soleggiati come questi sono molti i cittadini a sedersi, anche per consumare il pranzo.

