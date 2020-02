Via al concorso del Ducale per cercare i topi di Stevo nei carruggi e vincere…

L’invito del direttore Serena Bertolucci è a vivere e animare il centro storico. In palio le opere dello street artist genovese, il biglietto per l’esposizione di Bansky, colazione, pranzo e cena presso noti pubblici esercizi

Nei giorni scorsi Bertolucci aveva lanciato un <“non concorso” (forse) ma certamente un invito>. Un invito <Per andare nel centro storico. Per viverlo. Per guardarlo. Per dare un motivo di passaggio diverso e originale. Perché l’arte e la cultura devono contribuire come possono a vincere una sfida. E in premio (anche) un biglietto per la mostra di Banksy>. Opere dello street artist Stevo sono state sistemate in tre luoghi sconosciuti del centro storico. Sono su supporto rimovibile e chi le troverà vincerà l’opera, il biglietto per l’esposizione di Bansky, colazione, pranzo e cena presso noti pubblici esercizi. Gli indizi compaiono sulla pagina Instagram di Stevo.

<I topi sono in giro. Andate a scoprire quanta bellezza c’è nel nostro centro storico che per vivere ha bisogno dei vostri occhi, del vostro passaggio, del vostro rispetto – scrive stamattina il direttore del Ducale -. E chissà che non ci scappi ancora un altro topolino… (una quarta immagine da cercare) oggi, domani fate qualcosa di bello per noi e per voi. Andate nei vicoli, sostenete così chi tutti i giorni abitando, lavorando, facendo attività sociali è presidio di cultura. Andate in modo responsabile perché è il cuore della città e le questioni di cuore vanno trattate con delicatezza>.







Non è la prima volta che Bertolucci collega “museo” e città vecchia. Quando era direttore del Polo Museale per la Liguria aveva portato avanti un grande lavoro per la zona di Pre’ sia attraverso iniziative, sia gestendo il patrimonio immobiliare di Palazzo Reale.

Stevo è già noto ai genovesi per le interpretazioni “dialettali” del topo di Banksy.

