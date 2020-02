Valli Stura e Orba, incontro con l’avvocato. I pendolari minacciano di passare alle vie legali

Giovedì 6 febbraio a Campo Ligure, presso la Sala della Casa della Giustizia alle ore 20.30, il Gruppo Viabilità Valli Stura e Orba e il Comitato difesa trasporti Valle Stura e Orba organizzano un incontro pubblico con l’avvocato Gianpaolo Dalessio Clementi <con lo scopo di informare i cittadini su quali strumenti prevede la legge a tutela dei propri diritti in questo particolare periodo di pesanti disguidi nei trasporti>.



Ecco il risultato dell’incontro di qualche giorno fa tra i sindaci e la Prefettura.

dal 3 marzo si riapre la tratta ferroviaria da Acqui Terme a Prasco

dal 3 al 14 marzo la circolazione ferroviaria da Acqui si attesterà a Campo Ligure per proseguire con bus sostitutivi fino a Genova Pra’. Ciò in funzione dei lavori per il nuovo ponte sul pPolcevera

È stato chiesto di valutare la possibilità di far proseguire alcuni treni fino a Borzoli per agevolare studenti e lavoratori del ponente cittadino. Sarà necessario fornire a RFI l’elenco dei treni che si ritengono più importanti perché non sarà possibile allungare il percorso di tutti.

È stato chiesto di valutare la possibilità di far proseguire alcuni treni fino a Borzoli per agevolare studenti e lavoratori del ponente cittadino. Sarà necessario fornire a RFI l’elenco dei treni che si ritengono più importanti perché non sarà possibile allungare il percorso di tutti. entro febbraio tutte le stazioni dovrebbero essere dotate dei pannelli per messaggistica agli utenti

dal prossimo incontro si inizierà a discutere sul progetto per le infrastrutture da presentare al Ministero e sarà invitato anche l’assessore Giampedrone

Città Metropolitana ha richiesto a AMT e ATP di predisporre un’ipotesi per la copertura sino al centro urbano di Mele, il Comune ha chiesto, contrariamente a quanto fatto in precedenza, ad ATP di assumere tutto il servizio TPL nel proprio territorio, compresa Acquasanta (la frazione al momento è servita da AMT), per poi poter ridiscutere la riorganizzazione del servizio e risolvere problemi storici (collegamento diretto Acquasanta-Mele, corse a chiamata in frazioni mai servite o non più servite, e, se possibile, una specie di servizio “scuolabus”, facendo semplicemente coincidere alcune corse di linea tra le frazioni e la SS456), rinunciando ad alcune delle nuove corse proposte fino a Sestri

ATP predisporrà un piano da presentare ai sindaci con ipotesi e relativi costi per una soluzione integrata ferro-gomma tra Rossiglione e Genova (ponente e/o centro) che prenda in considerazione sia la possibilità di riduzione eliminazione sia del sovracosto autostradale che della tariffa tra Masone e stazione di Campo Ligure

L’assessore Gianni Berrino si è preso l’impegno, nel corso dell’incontro che oggi avrà con l’omologo piemontese Gabusi di chiedere tempi certi sulla risoluzione dell’interruzione sulla SP456 del Turchino in località Panicata (su cui, lo ricordiamo, le tempistiche chieste ed ottenute il 23 dicembre da Provincia di Alessandria indicano la data del 10 febbraio per riapertura senso unico alternato) ed aggiornamenti sul cantiere in località Gnocchetto.

Prossimo incontro convocato per il 17/2 alle 17 (per quella data dovranno tassativamente essere chiariti i tempi con cui ASPI garantirà la ripresa del normo funzionamento e riapertura della galleria Bertè).

I sindaci hanno chiesto all’assessore regionale che, a partire dal prossimo incontro, possa partecipare il presidente del Comitato Pendolari Difesa trasporti VSO.

Il Comitato ha anche nuovamente scritto e chiesto all’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte disponibilità per un incontro congiunto con l’Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, e relativi Sindaci delle due Regioni, in modo da aprire un unico tavolo tecnico di discussione sul tema del trasporto pubblico.

<Ricordiamo ancora una volta la raccolta reclami che abbiamo avviato. In allegato e a questo link troverete i dettagli e le istruzioni per come poter contribuire. In poco più di 1 mese di raccolta abbiamo già raccolto gli estremi di più di 500 reclami inseriti sul sito di Trenitalia per disservizi e problematiche varie. Ringraziamo tutti coloro che hanno effettuato e continuano ad effettuare reclamo per ogni disservizio rilevato e ringraziamo in particolare modo coloro che hanno trovato anche ulteriore tempo per inviarci gli estremi di questi reclami> dicono al comitato.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...