Chiusura delle Poste al Lagaccio, presidio dei pensionati a Tursi

Martedi 4 febbraio ore 14.30 presidio in consiglio comunale contro la chiusura dell’ufficio postale. Le organizzazione Sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, e Uilp Uil: <Al fianco della popolazione, per garantire ai cittadini del Lagaccio per servizi accessibili e di qualità>

Nonostante le proteste da parte della popolazione e la presa di posizione da parte del Consiglio Regionale e Comunale, Poste Italiane ha confermato la propria decisione di chiudere l’Ufficio Postale del Lagaccio.

Le organizzazione sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, E Uilp Uil, ribadiscono la propria totale contrarietà a <una scelta che penalizza ulteriormente il nostro quartiere>.

<Il Lagaccio è un quartiere popolare, collinare, mal collegato con il centro di Genova, privo di servizi per i cittadini in generale e per le fasce deboli in particolare, con una forte presenza di residenti anziani – dicono i sindacati -. In questo contesto l’Ufficio Postale non è solo un servizio utile, ma un presidio sociale indispensabile, presso il quale, fra l’altro, molti anziani ritirano la propria pensione. È deplorevole che un’azienda in attivo come Poste Italiane pieghi ai propri interessi commerciali il suo ruolo sociale, inseparabile da quello di fornitore del Servizio Postale Universale, come per altro dichiarato dalla Carta dei Servizi>.

