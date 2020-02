Temperature primaverili: a Genova 16,3 gradi a Marassi. Domani arriva il caldo Favonio

Limet: inizio di settimana ancora sotto l’influenza di correnti meridionali con temperature molto miti: un’anomalia di questo inverno che sembra una mezza stagione mite. Forti venti di Tramontana “spazza Maccaja” da martedì con temperature in calo in montagna dove oggi si registrano anche 15 gradi a 1500 metri: la temperatura che si registra d’estate. Domani arriva il Favonio (detto anche Föhn): un vento caldo e secco

Come aveva previsto ieri Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet, oggi si registrano temperature alte (rispetto al periodo) sulla nostra regione. Potrebbero arrivare a toccare anche i 20 gradi sulla costa e i 15 a 1.500 metri.

Oggi Stefano Capurro, sempre della Limet spiega cosa succederà nei prossimi giorni.

<Anche l’inizio del nuovo mese non ha visto alcuna virata invernale sulla Liguria così come su gran parte dell’Europa centro-occidentale – spiega Capurro -. La robusta cellula di alta pressione sub-tropicale continua a caratterizzare il tempo con temperature decisamente miti al suolo ma soprattutto in quota dove troviamo in queste ore isoterme di +15°C a 1500 metri, valori che si riscontrano in estate. Tuttavia sulla Liguria durante il weekend e in questo primo giorno della settimana correnti umide e miti caratterizzano il tempo con nubi basse apportate da sbuffi umidi nei bassi strati. In quota troviamo invece come detto sopra temperature miti e bassa umidità a riscontro dell’afflusso di aria calda di estrazione sub-tropicale, una vera e propria anomalia che si perpetua da molti giorni per non dire settimane in questo inverno travestito da autunno mite>.

<Il consueto sguardo alle temperature minime registrate dalla nostra rete ci conferma quanto detto sopra – prosegue il previsore -. I valori di questa notte si sono attestati tra +10 e +13.9°C lungo la fascia costiera. Nelle zone interne le minime sono risultate comprese tra +5 e +9°C con valori più bassi soltanto nel fondovalle della Val d’Aveto dove riscontriamo una minima di +2.9°C a Rezzoaglio (GE). In quota troviamo valori minimi sopra media di parecchi gradi rispetto alla media del periodo con lo zero termico intorno ai 3000 metri, valore più consono a giugno/luglio che a inizio febbraio. La nostra rete evidenzia i +9°C del Rifugio La Terza a 2065 metri sulle Alpi Liguri e i +12.9°C ai 1265 metri del Monte Beigua in Appennino alle spalle di Varazze(SV)>.

<Il tempo di oggi – prosegue Capurro – non si discosterà molto da quello che ha caratterizzato il weekend con nubi basse un po’ su tutta la Liguria con qualche pioviggine possibile sul settore centrale. Qualche apertura soleggiata in un contesto di estrema variabilità la troveremo sull’estremo ponente. La situazione andrà velocemente cambiando nel corso della giornata di martedì quando correnti settentrionali più fredde faranno il loro ingresso sull’Italia. Sulla Liguria i cieli andranno rasserenandosi e la ventilazione di Tramontana andrà rinforzando fino a forte nel corso della giornata. Lungo la fascia costiera i venti da nord assumeranno caratteristiche favoniche con aumento della temperature e drastica diminuzione dell’umidità. In quota, invece le temperature accuseranno una prima diminuzione a causa dell’afflusso di aria più fredda con zero termico in deciso calo>.

