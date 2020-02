Limet: “Lunedì sera fino a 20º sulla costa”. Ecco cosa sta succedendo

Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet, spiega il fenomeno della “compressione adiabarica” che produrrà sulla nostra regione aria secca e mite. Sul versante francese delle Alpi, invece si attendono <importanti carichi di neve>

La spiegazione del fenomeno previsto è del previsore Limet Vittorio Scrivo: <Lunedì sera un fronte freddo, ricolmo di aria di matrice polare-marittima, si addosserà all’arco alpino, recando nuovi importanti carichi di neve sulle vallate di confine. Tale massa d’aria svalicherà via via sul versante italiano ormai completamente depauperata della sua mole di umidità, scivolando in pianura padana sotto forma di secche e miti correnti settentrionali. Giunte in prossimità dell’Appennino, tali correnti subiranno un’ulteriore compressione, per traboccare poi sulla nostra regione ancora più secche e ancora più miti di quanto già non lo fossero. Questo fenomeno, conosciuto come “compressione adiabatica” si manifesterà attraverso un forte aumento delle temperature in quota>.

<La mappa di previsione (sopra n. d. r.) – continua Scrivo – ci mostra come a circa 1500 metri sul livello del mare, nella serata di lunedì, la colonnina di mercurio potrà raggiungere picchi di +14/+15°C sul settore occidentale ligure. Pur nella consapevolezza che valori del genere siano il risultato di una “forzante” fisica, quale il fenomeno spiegato sopra, fa comunque impressione trovarseli tra le corse modellistiche all’inizio di febbraio, in pieno inverno. Inutile dirvi che se a 1500 metri si registreranno tali temperature, sul livello del mare, localmente, laddove non residueranno umidi afflussi meridionali, non sarà difficile commentare termiche prossime a +20°C>.

Le previsioni di Scrivo per lunedì 3 febbraio

Avvisi: mari molto mossi a levante e al largo.

Cielo e Fenomeni: ancora molte nubi sul centro-levante regionale, dove potrà avere luogo qualche debole piovasco. Tempo in prevalenza sereno e soleggiato su imperiese e savonese occidentale.

Venti: deboli/moderati da sud-est/sud-est sul centro-levante, da nord-ovest sull’estremo ponente.

Mari: generalmente mossi, molto mossi a levante e al largo.

Temperature: in aumento, più marcato a ponente e in quota.

Le tendenza per martedì martedì 4 febbraio

Avvisi: venti tesi da nord/nord-ovest dal pomeriggio. Mari mossi o molto mossi al largo.

Cielo e Fenomeni: residue nubi a levante al mattino, poi tempo nel complesso soleggiato ovunque. Venti in progressivo rinforzo da nord-ovest. Mari stirati sotto-costa, mossi o molto mossi al largo. Temperature in sensibile aumento.

