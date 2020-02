Trekking nel Beigua, tra ripari, ruscelli… e canestrelli

Per i Junior Geoparker un pomeriggio a caccia di tracce nel bosco

La Guida del Parco, esperto naturalista, accompagnerà i partecipanti lungo i sentieri del Beigua, tra gorgoglianti ruscelli, affioramenti geologici unici e caratteristici ripari, con lo sguardo che si riempie di panorami straordinari e suggestivi. Camminare in mezzo alla natura fa bene non solo al fisico, ma indiscutibilmente contribuisce a migliorare l’umore; e se poi, alla fine di un trekking piuttosto faticoso, troviamo anche una dolce sorpresa, meglio ancora: il nostro sarà una visita alla pasticceria di Sambuco, che ha scelto il cuore del Parco per produrre canestrelli e altre bontà a marchio Gustosi per Natura Beigua.

L’escursione di domenica 9 febbraio, che partirà da Sambuco, sopra Voltri, è impegnativa e durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 fino ad esaurimento dei posti disponibili, costo € 10,00 a persona.

Sabato 8 invece i Junior Geoparker Beigua si danno appuntamento nella Foresta della Deiva a Sassello per andare a caccia di tracce. Curiosando con attenzione nel sottobosco, come piccoli investigatori della natura, si trovano tanti indizi del passaggio degli animali: sarà davvero divertente fare a gara a chi saprà riconoscerne di più. Poi tutti a far merenda da Beigua Docks!

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18; costo dell’attività € 10,00 a bambino, compresa la merenda.

Per informazioni e prenotazioni delle attività: Guide Coop. Dafne tel. 393.9896251

