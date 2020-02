Ruba portafoglio, un parente della vittima lo segue e lo indica ai CC

Il malvivente ha tentato di allontanarsi, ma non è stato perso di vista. Quando i militari dell’arma lo hanno perquisito hanno trovato la refurtiva

Ieri pomeriggio, uno straniero, all’interno del punto vendita “Pittarosso” di via R. Bianchi di Campi, approfittando della distrazione di una cliente, le ha sottratto dalla borsa il portafoglio, per poi allontanarsi. Notato da un familiare della vittima, il malfattore è stato seguito e, all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cornigliano, è stato indicato ai militari dell’Arma. I CC hanno fermato e identificato un algerino di 45 anni, gravato da pregiudizi di polizia. Al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto per “furto con destrezza”. La refurtiva, recuperata è stata restituita.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...