Traffico in autostrada, incidenti in città: viabilità difficile

Le strade sono umide per la pioggia. La conseguenza è una raffica di sinistri stradali sulle strade urbane

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova e tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto, in entrambi i casi per traffico intenso.

A10: coda di 1 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A26: coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori.

In città code da via Merano e via Soliman in direzione centro. In via Merano, all’alba, si è verificato un incidente. Code in rallentamenti in via Enrico Melen (la rampa dopo il casello dell’autostrada di Aeroporto) in direzione centro. Altri incidenti si sono verificato in corso Scassi davanti al CUP e e in via XII ottobre all’altezza del Moody. In via San Pio X, all’intersezione con via Stefano Castagnola, difficoltà per detriti dispersi sulla strada. Code anche in via Sturla.

