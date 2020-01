Omicidio-tentato suicidio a Molassana. Colf uccisa dal compagno

È morta una donna. È in corso la rianimazione dell’uomo che dopo averla uccisa ha tentato il suicidio. I soccorritori inviati dal 118 stanno tentando di salvargli la vita. Sul posto un’auto medica e la Croce Verde di San Gottardo.

È intervenuta la polizia. Sul posto anche la Scientifica e la Squadra Mobile.

Aggiornamento:

A trovare la donna morta, verso le 17:30, in un’appartamento di via Furlani, vicino a via Terpi, è stato il padrone di casa presso il quale lei lavorava come colf. Il corpo della donna esanime, accanto quello di un uomo in fin di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’omicida sarebbe stato il compagno della donna. L’omicidio avrebbe un movente passionale.

L’uomo, dopo le prime manovre di soccorso, è stato portato al San Martino in condizioni gravissime.

Articolo in aggiornamento

