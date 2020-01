Albaro, inaugurato il nuovo Sportello S.O.S. anziani. Servizio gratuito

Lo sportello è un servizio innovativo e gratuito, che ha l’obiettivo di offrire informazioni, ascolto ed orientamento alle famiglie su tutto ciò che riguarda i servizi del territorio per gli anziani

“Sono davvero soddisfatto di questa collaborazione con lo Sportello S.O.S. anziani, ha dichiarato Francesco Vesco presidente VIII Municipio Medio Levante, perché il Municipio e questo nuovo sportello hanno lo stesso obbiettivo: aiutare le famiglie nel rapporto complesso con le amministrazioni pubbliche, soprattutto per quanto riguarda le persone più fragili, come gli anziani. Avvicinare i cittadini del territorio ai servizi cui possono e devono accedere è la nostra e la vostra missione.”

“Dopo l’apertura del Centro diurno Anziani Insieme ad Albaro, abbiamo pensato di offrire alle famiglie uno spazio dove trovare informazioni concrete e supporto, spiega la psicologa dello Sportello S.O.S. anziani Camilla Bochicchio, soprattutto per ciò che riguarda l’orientamento ai servizi del territorio dedicati agli anziani. In questi anni moltissime famiglie ci hanno raccontato i disagi e le difficoltà che hanno riscontrato rispetto agli iter burocratici da seguire per fare ad esempio una richiesta all’Asl, o per ottenere tariffe ridotte per residenze sanitarie, per fare le pratiche per la domanda di riconoscimento di Invalidità Civile o richiedere le agevolazioni per l’eliminazione di barrire architettoniche nelle abitazioni… Nel nostro sportello, conclude la dottoressa Bochicchio, i colloqui sono svolti su appuntamento da personale altamente specializzato e totalmente gratuiti, basta telefonare al numero 010 318077.”

Tutte le informazioni ed i servizi offerti dallo Sportello S.O.S. Anziani sono disponibili sul sito www.centroanzianigenova.it

