Aggressione ad autista Amt, nessun immagine delle telecamere. La protesta di Orsa Tpl

Non ci sono video dell’aggressione di ieri a un autista sul bus della linea 7. Il sindacato, che da anni chiede la promessa videosorveglianza, ora è sul piede di guerra

<Ancora una volta nessuna immagine, nessun colpevole. Or.S.A. da sempre chiede videosorveglianza – sistema Leonardo non è ancora in funzione – sui bus e da tempo ha chiesto un incontro a Questura e Prefettura. Rinnoviamo le nostre istanze e speriamo che quanto prima azienda e istituzioni ci aiutino seriamente a prevenire i fatti violenti a danno di lavoratori e utenti a bordo dei bus>.



<Le aggressioni subite dagli operatori d’esercizio durante il turno di lavoro devono essere perseguite come aggressioni a pubblico ufficiale con le pene previste dal Codice Penale – continuano alla segreteria del sindacato -. Invitiamo ancora una volta le istituzioni a provvedere alla tutela del personale Amt esposto ogni giorno a rischi>.

