Suora accoltellata alla gola in chiesa da uno squilibrato poi arrestato dalla Polizia

Una religiosa è stata accoltellata alla gola da uno squilibrato questo pomeriggio. È successo all’interno di una chiesa di Sestri Ponente. Sul posto gli uomini del commissariato di Sestri e la Squadra Mobile.

La donna è stata soccorsa dal 118 anche con ambulanza e con l’auto medica ed è quindi stata trasportata all’ospedale dalla Croce Verde di Sestri all’ospedale Villa Scassi.

Tutto sarebbe successo durante una funzione religiosa nella chiesa di San Francesco, in via Ermelinda Rigon, sopra via Vado.

La donna, che ha trentadue anni ed è di origine indiana, si è frapposta tra un uomo che era entrato nella chiesa urlando frasi sconnesse e il sacerdote che stava celebrando. Le sue condizioni sono molto gravi. Il codice rosso indica, infatti, che è in pericolo di vita.

La polizia ha arrestato l’uomo che la ha ferita con un fendente alla gola. È un italiano di 57 anni con problemi mentali residente in zona.

