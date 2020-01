Asl3: “False voci sulla chiusura del Day Hospital al Gallino”

Le notizie circolavano sui social network perché la responsabile è prossima alla pensione. <Andrà a fine anno, ma a marzo effettuerà l’affiancamento a un collega per il successivo passaggio delle consegne>

Con riferimento ad alcune notizie non fondate che stanno circolando in queste ore sui social network sulla paventata chiusura del Day Hospital oncologico presso l’Ospedale Gallino, Asl3 – al fine di tranquillizzare i cittadini – comunica che non è prevista nessuna chiusura.

Alla dottoressa titolare del servizio, che andrà in pensione a fine anno, si avvicenderà a marzo un altro professionista, che nel corso dei prossimi mesi – come programmato nel 2019 – effettuerà l’affiancamento per il passaggio delle consegne. Con l’occasione si sottolinea che l’Ambulatorio di Ematologia è stato rinforzato nell’operatività già da diversi mesi con la presenza di una Ematologa dell’Oncologia di Villa Scassi e con la pianificazione a breve di una ulteriore presenza ambulatoriale. Inoltre dal mese di gennaio è attivo un Ambulatorio di Reumatologia. Infine il Centro di Medicina Integrata continua la sua attività in piena sinergia con i Servizi citati e con le Oncologie che fanno parte del circuito ASL3.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...