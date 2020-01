Toti apre alle Sardine: “Se hanno buone proposte sono le benvenute”

Il presidente della Regione: <Tutti coloro che vogliono partecipare al dibattito politico sono un dato positivo – ha detto -, un momento di partecipazione e di confronto purché non sia basato sull’odio per l’avversario, sulla politica del no e sulle alleanze contro>

Non è <particolarmente convinto> che in Emilia Romagna abbiano inciso più della <percezione della capacità del governatore uscente di dare un indirizzo a quella regione>, ma Giovanni Toti apre alle Sardine. <Sono benvenute – dice -. Se hanno buone proposte per la Liguria siamo tutti disposti a ascoltarle con grande attenzione>.

<Tutti coloro che vogliono partecipare al dibattito politico sono un dato positivo, un momento di partecipazione e di confronto purché non sia basato sull’odio per l’avversario, sulla politica del no e sulle alleanze contro – dichiara -. L’anti-politica l’ha fatta da padrone negli anni passati, c’erano le piazze dei “vaffa”. Spero che siano piazze di partecipazione e di confronto. Se così sarà, le Sardine sono assolutamente benvenute in Liguria>.

