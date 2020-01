Penny Market richiama confezioni di pasta. Tre i supermercati a Genova

Penny Market ha richiamato un lotto di tortelloni al prosciutto crudo a marchio Fior di Pasta per una possibile contaminazione microbiologica

A Genova sono tre i punti vendita della catena. Si trovano in via delle Rovare a Levante, via De Cavero a Cornigliano, via Piandilucco a Pegli,

Il prodotto interessato è venduto in buste da 1 chilo con il numero di lotto 8619003884 e la scadenza 09/02/2020. I tortelloni richiamati sono stati prodotti per Penny Market dall’azienda Pastificio Davena Srl, nello stabilimento di via San Domenico Savio 66/68 a Brusaporto, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione IT R8V1Y CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato o sostituito.

