Genova Cleaner tenta la “mission impossible” e chiama a raccolta tutti i volontari

L’appello è lanciato a tutte le associazioni di volontariato dalla pagina Facebook di uno dei gruppi che si occupano di pulizia in volontariato a Genova, Genova Cleaner, ed è diretto a Fridays For Future, Trashteam Save The River, The Black Bag e Zena trash busters, oltre che a <qualsiasi altro gruppo di volontari disposto a venire per salvare questo luogo dai rifiuti>.

<Stiamo cercando di organizzare una spedizione in questo posto per la mattina di Domenica 2 Febbraio, abbiamo bisogno di davvero tantissima gente quindi chiediamo la partecipazione di più persone possibili, per chi è interessato per favore ci contatti nei messaggi privati>.

Il luogo è ancora misterioso.

