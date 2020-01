Ubriaca, causa incidente. Denunciata cinquantenne

Controlli con l’alcol test: i carabinieri ritirano altre due patenti nel ponente

L’altra sera, presso località Birra di Savignone, una donna genovese, di 50 anni, alla guida della sua autovettura Toyota, ha perso il controllo del mezzo che è andato a impattare contro un veicolo che procedeva nella corsia opposta. Il conducente dell’autovettura coinvolta è fortunatamente illeso dalla collisione. La donna è stata sottoposta ai controlli con etilometro da cui è risultata avere un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti. Per questo è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica, la patente di guida le è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro per confisca.

I carabinieri di Arenzano, invece, hanno effettuato controlli con l’etilometro a ponente e hanno denunciato due uomini per guida in stato di ebbrezza: V.G.S di 62 anni, e R.F. di 53 anni, residenti nella provincia di Genova, trovati alla guida con un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti. Le patenti di guida sono state ritirate ed inviate agli uffici competenti per gli ulteriori accertamenti sulla idoneità alla guida.

