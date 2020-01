Offre coca ai carabinieri in borghese. Arrestato

Quando i militari si sono qualificati ha cercato di spintonarli per fuggire, ma è stato bloccato

Ieri in tarda notte, due carabinieri dipendenti della stazione di Carignano, sono stati avvicinati da T.T., uomo di 33 anni, del Senegal, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora che ha offerto loro una dose di sostanza stupefacente (cocaina), per un peso di 0.30 grammi. I militari si sono qualificati e immediatamente il soggetto li ha spintonati tentando di darsi alla fuga. Inoltre, durante gli ulteriori accertamenti è stato trovato anche in possesso di ulteriore sostanza di marijuana per un peso di 2 grammi. È stato arrestato.

