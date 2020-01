Auto in avaria in sopraelevata, code in direzione ponente

25 Gennaio 2020

25 Gennaio 2020 viabilità L’avaria di un veicolo sta causando forti rallentamenti sulla strada Aldo Moro in direzione Ponente. Gli incolonnamenti partono all’altezza di Caricamento e continuano fino allo svincolo. L’auto è ferma all’altezza di Dinegro. Nella foto sotto si vedono 5 volanti della polizia. I poliziotti che si vedono armeggiare davanti all’auto e, più indietro, a fare viabilità, si sono fermati rientrando dopo il turno nella caserma di Bolzaneto per aiutare l’automobilista col veicolo in panne. Sul posto è arrivata anche la polizia locale. Annunci Condividi: E-mail

